В «Велесе» отреагировали на интерес «Уфы» к тренеру Стукалову

Президент и владелец клуба ФНЛ «Велес» Евгений Шиленков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к главному тренеру клуба Алексею Стукалову со стороны борющейся за выживание в РПЛ «Уфы».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 37-летний Стукалов является основным кандидатом на замену ушедшему в субботу в отставку Рашиду Рахимову.

«Пока мне нечего сказать. Официальных комментариев по этому вопросу у нас нет», — сказал Шиленков.

«Уфа» в 24-м туре РПЛ была разгромлена в гостях «Динамо» (0:4), после чего Рахимов подал в отставку с поста главного тренера. Ранее в сезоне клуб покинул Вадим Евсеев. За шесть туров до конца чемпионата уфимцы занимают предпоследнее место в таблице, отставая от 14-го места, дающего права побороться за выживание в стыковых матчах, на три очка.

(Константин Алексеев)