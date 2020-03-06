В «Вечернем Урганте» пошутили о сбежавшем заключенном и Кокорине

В программе «Вечерний Ургант» пошутили над нападающим «Сочи» Александром Кокориным.

Ведущий Иван Ургант зачитал новость о том, что в Чувашии сотрудник колонии отправил заключенного в магазин за лотерейным билетом, а тот сбежал.

После этого Ургант добавил: «Это здорово. Ведь тот заключенный забил в первом же матче за футбольный клуб «Сочи».

Напомним, что Кокорин отличился в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (1:2).

Для экс-форварда сборной России игра стала первой в составе южан — «Сочи» арендовал его у «Зенита» до конца сезона.

Кокорин провел первый матч с 7 октября 2018 года. Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы, вышел на свободу в сентябре.