РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Вечернем Урганте» пошутили о сбежавшем заключенном и Кокорине

16:50
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В программе «Вечерний Ургант» пошутили над нападающим «Сочи» Александром Кокориным.

Ведущий Иван Ургант зачитал новость о том, что в Чувашии сотрудник колонии отправил заключенного в магазин за лотерейным билетом, а тот сбежал.

После этого Ургант добавил: «Это здорово. Ведь тот заключенный забил в первом же матче за футбольный клуб «Сочи».

Напомним, что Кокорин отличился в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (1:2).

Для экс-форварда сборной России игра стала первой в составе южан — «Сочи» арендовал его у «Зенита» до конца сезона.

Кокорин провел первый матч с 7 октября 2018 года. Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы, вышел на свободу в сентябре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир