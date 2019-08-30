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В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены

02:27

После вылета «Спартака из Лиги Европы пресс-служба РПЛ опубликовала в Twitter гол Халка в ворота красно-белых. Читатели были возмущены, поэтому позже были принесены извинения.

«Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча «Спартака». Мы дали это видео в рамках промо игры «Спартак» — «Зенит», но, к сожалению, в не самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение. Не отписывайтесь, пожалуйста, давайте готовиться к главному матчу тура вместе», — говорится в сообщении, которое было опубликовано позже.

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