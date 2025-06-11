Болельщики «Динамо» признали Бителло лучшим игроком сезона

Полузащитник московского «Динамо» Бителло признан лучшим игроком команды в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба бело-голубых.

25-летний бразилец набрал 38 процентов голосов болельщиков. На втором месте расположился форвард Ярослав Гладышев (36 процентов), на третьем — голкипер Андрей Лунев (10). Также в топ-5 вошли Хорхе Карраскаль (9) и Даниил Фомин (7).

В прошедшем сезоне Бителло провел 35 матчей за команду во всех турнирах, забил три мяча и сделал 14 результативных передач. Полузащитник играет за «Динамо» с сентября 2023 года.