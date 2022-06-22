Новый главный тренер «Динамо» Йоканович: «Надеюсь, что болельщики будут гордиться нами и нашими результатами»
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился первыми впечатлениями от клуба и стадиона команды.
«Длинная дорога была. Вчера я прилетел из Белграда в Стамбул, а сегодня из Стамбула в Москву. Но для меня это радостные дни. У команды фантастический стадион. Я надеюсь мы сможем здесь играть в красивый футбол, которым наши болельщики будут наслаждаться», — сказал Йоканович в интервью пресс-службе «Динамо».
Также 53-летний сербский специалист надеется, что болельщики будут гордиться результатами команды в новом сезоне.
«Все очень добры ко мне, пытаются показать максимально много за эти несколько часов. Я готов общаться, слушать людей вокруг и приступать к работе. Надеюсь, мы отлично поработаем и сделаем так, что болельщики будут гордиться нами и нашими результатами», — отметил Йоканович.
Соглашение с тренером рассчитано на сезон-2022/23, в него включены опции автоматического продления еще на два сезона в случае достижения определенных результатов.
Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Химки – Зенит
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