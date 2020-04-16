В топ-50 дерби мира по версии FourFourTwo попало одно российское. Это не «Спартак» — ЦСКА
14:26
Портал FourFourTwo составил топ-50 дерби в истории футбола. Ни одна из команд не упоминалась дважды. В издании считают, что заклятый враг может быть только один. Большая часть противостояний основывается на географической близости клубов, но есть и исключения
...10. «Аль-Ахли» — «Замалек» (Египет)
9. «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» (Германия)
8. «Гремиу» — «Интернасьонал» (Бразилия)
7. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
6. «Фенербахче» — «Галатасарай» (Турция)
5. «Лацио» — «Рома» (Италия)
4. «Насьонал» — «Пеньяроль» (Уругвай)
3. «Селтик» — «Рейнджерс» (Шотландия)
2. «Барселона» — «Реал» (Испания)
1. «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» (Аргентина)