Портал FourFourTwo составил топ-50 дерби в истории футбола. Ни одна из команд не упоминалась дважды. В издании считают, что заклятый враг может быть только один. Большая часть противостояний основывается на географической близости клубов, но есть и исключения

41. «Спартак» — «Динамо»

...10. «Аль-Ахли» — «Замалек» (Египет)

9. «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» (Германия)

8. «Гремиу» — «Интернасьонал» (Бразилия)

7. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

6. «Фенербахче» — «Галатасарай» (Турция)

5. «Лацио» — «Рома» (Италия)

4. «Насьонал» — «Пеньяроль» (Уругвай)

3. «Селтик» — «Рейнджерс» (Шотландия)

2. «Барселона» — «Реал» (Испания)

1. «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» (Аргентина)