В Татарстане частично возобновляется тренировочный процесс для спортсменов

В Татарстане разрешено частичное возобновление тренировок для спортсменов, сообщает официальный сайт министерства спорта республики.

В заявлении на сайте ведомства сообщается, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов подписал приказ, в соответствии с которым 13 мая на территории региона разрешена организация тренировочного процесса для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства в учреждениях, осуществляющих данную подготовку, а также для членов сборных команд России и республики Татарстан и для профессиональных спортивных клубов региона (футбольный «Рубин», хоккейный «Ак Барс», волейбольный «Зенит» и прочие клубы).

Возобновление тренировочного процесса для ограниченной категории лиц возможно только с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, а также соблюдением требований правительства Татарстана.

— Ограничительные меры, которые были приняты в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции, особенно сильно коснулись наших ведущих спортсменов, членов сборных Татарстана и России, а также профессиональных клубов, которые вынуждены были прервать тренировочный процесс, — приводит пресс-служба слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова. — С учетом специфики многих видов спорта, как, к примеру, водных, в полной мере сохранять форму в домашних условиях не так просто. Мы разрешаем тренироваться озвученным категориям спортсменов при соблюдении всех требований. Понятно, что все соскучились по полноценным занятиям физкультурой и спортом, мы активно взаимодействуем с республиканским штабом, вместе с которым будем следить за развитием ситуации. Когда условия будут позволять, мы начнем открывать объекты для всех желающих.