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В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе «Ростова» к Гулиеву

21:38
Аяз Гулиев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Аяз Гулиев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию Metaratings об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.

— Это фейк, — сказал Фетисов «СЭ». — Никакого интереса со стороны «Ростова» к Аязу не было.

20 января издание Metaratings сообщило, что «Ротов» хочет вернуть 24-летнего россиянина в команду. Гулиев играл за ростовский клуб в 2018 году.

(Сергей Федоров)

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