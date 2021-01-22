В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе «Ростова» к Гулиеву
21:38
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию Metaratings об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.
— Это фейк, — сказал Фетисов «СЭ». — Никакого интереса со стороны «Ростова» к Аязу не было.
20 января издание Metaratings сообщило, что «Ротов» хочет вернуть 24-летнего россиянина в команду. Гулиев играл за ростовский клуб в 2018 году.
(Сергей Федоров)
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