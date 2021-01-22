В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе «Ростова» к Гулиеву

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию Metaratings об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.

— Это фейк, — сказал Фетисов «СЭ». — Никакого интереса со стороны «Ростова» к Аязу не было.

20 января издание Metaratings сообщило, что «Ротов» хочет вернуть 24-летнего россиянина в команду. Гулиев играл за ростовский клуб в 2018 году.

(Сергей Федоров)