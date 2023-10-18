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Сегодня, 11:15

Кривцов: «Ночные клубы я вообще не понимаю. Лучше дома поиграю в Counter-Strike»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Даниил Фомин и Никита Кривцов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» рассказал, на что потратил первые большие деньги, заработанные в футболе.

— Ты как-то рассказывал, как во второй лиге получал 11 тысяч рублей в месяц — и этого хватало. Смог бы сейчас прожить на эту сумму?

— В «Краснодаре»? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол — дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин — 11 тысяч вполне хватило бы.

— Помнишь, на что потратил первые большие деньги, заработанные в футболе?

— Начал строить дом родителям. Он уже почти готов, чуть-чуть осталось.

— Каждый футболист по-разному проходит через соблазны большого футбола: новая зарплата и уровень жизни, внимание, машины, ночные клубы. У тебя этот период уже прошел или еще не наступил?

— К походам в клубы у меня склонности никогда не было. Я вообще этого не понимаю: ты профессиональный футболист и идешь в ночной клуб? Как это вообще? Машины — все-таки немного другой момент. Считаю, если ты можешь себе это позволить, почему бы не купить?

— Лучший способ провести выходной?

— Поиграть в компьютер, в Counter-Strike. В «Краснодаре» многие играют. Бывает, списываемся и подключаемся. Но без фанатизма: пару игр — и спать, если это вечер.

— Кто в «Краснодаре» лучший в Counter-Strike?

— Раньше был Матвей Сафонов. Но потом он забросил и сейчас чуть сдал в уровне. Теперь самый крутой у нас Кади.

— Тебе недавно исполнилось 21. Кем и где себя видишь в 30?

— Ох, так далеко не заглядываю... Наверное, хочется в этом возрасте стать крутым футболистом. Чтобы болельщики могли обо мне сказать: «Вот он — хорош».

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ФК Краснодар
Никита Кривцов
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Кривцов — об агентах: «Работаю с человеком из Хорватии. В будущем хочу уехать в Европу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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