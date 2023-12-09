В «Спартаке» ответили на вопрос о возможной поездке Промеса на зимние сборы

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможной поездке нападающего Квинси Промеса на зимние сборы с командой.

В прошлом году голландец не поехал на зимние сборы «Спартака» и готовился по индивидуальной программе в Москве.

«Поедет ли Промес на зимние сборы? Не знаю пока. Мы прорабатываем варианты», — сказал Малышев.

Промес в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.