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16 августа, 14:05

В «Спартаке» ответили на вопрос о том, будет ли клуб искать усиление на трансферном рынке этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о том, планирует ли клуб искать усиление на трансферном рынке этим летом.

— «Спартак» хорошо начал сезон. Это может стать стимулом к усилению?

— Как эти вещи между собой связаны? У нас есть команда, которая играет, и есть команда, которая требует усиления тех или иных позиций. Мы эту работу проводим вместе с тренером. Тренер определяет, что необходимо на данном моменте.

— В Екатеринбурге вы говорили про то, что тренер решает. Трансферов нет, значит, они ему не нужны были?

— Тренер определяет позиции, так это обычно делается. Дальше клуб подбирает кандидатов, тренер их оценивает. Тренер тоже может участвовать в подборе кандидатов, но сейчас сложная ситуация в плане поисков игроков, достижения договорённости с ними именно вследствие общей ситуации. Резких решений и ошибочных решений мы принимать не хотим. Пока мне тренер не утвердит того или иного кандидата, я к переговорам не приступлю.

— То есть кандидаты есть, но они пока не утверждены тренером?

— Мы совместно с тренером проводим работу по поиску кандидатов и, соответственно, получения одобрения тренером по этим кандидатам. Часть кандидатов он просто должен изучить.

После 5 туров сезона-2022/23 «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qyidCd5KEVo
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3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
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 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
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 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
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 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
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 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
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 Химки 5 2 1 2 8-6 7
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