В «Спартаке» ответили на вопрос о том, будет ли клуб искать усиление на трансферном рынке этим летом
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о том, планирует ли клуб искать усиление на трансферном рынке этим летом.
— «Спартак» хорошо начал сезон. Это может стать стимулом к усилению?
— Как эти вещи между собой связаны? У нас есть команда, которая играет, и есть команда, которая требует усиления тех или иных позиций. Мы эту работу проводим вместе с тренером. Тренер определяет, что необходимо на данном моменте.
— В Екатеринбурге вы говорили про то, что тренер решает. Трансферов нет, значит, они ему не нужны были?
— Тренер определяет позиции, так это обычно делается. Дальше клуб подбирает кандидатов, тренер их оценивает. Тренер тоже может участвовать в подборе кандидатов, но сейчас сложная ситуация в плане поисков игроков, достижения договорённости с ними именно вследствие общей ситуации. Резких решений и ошибочных решений мы принимать не хотим. Пока мне тренер не утвердит того или иного кандидата, я к переговорам не приступлю.
— То есть кандидаты есть, но они пока не утверждены тренером?
— Мы совместно с тренером проводим работу по поиску кандидатов и, соответственно, получения одобрения тренером по этим кандидатам. Часть кандидатов он просто должен изучить.
После 5 туров сезона-2022/23 «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|
2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|
10
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0