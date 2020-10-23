В «Спартаке» отреагировали на нападение на судью матча молодежного первенства с «Ахматом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал инцидент с избиением главного арбитра матча Молодежного первенства против «Ахмата» (0:0). Игра прошла в пятницу в Грозном.

Судья Богдан Головко подвергся нападению после финального свистка.

«Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», — сказал Фетисов.

Ранее в Тинькофф РПЛ заявили, что лига осуждает подобное поведение, и совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство.

Заявление РПЛ об избиении арбитра в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Спартака»

Судья матча «Ахмат» — «Спартак» был избит в Грозном