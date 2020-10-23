В «Спартаке» отреагировали на нападение на судью матча молодежного первенства с «Ахматом»
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал инцидент с избиением главного арбитра матча Молодежного первенства против «Ахмата» (0:0). Игра прошла в пятницу в Грозном.
Судья Богдан Головко подвергся нападению после финального свистка.
«Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», — сказал Фетисов.
Ранее в Тинькофф РПЛ заявили, что лига осуждает подобное поведение, и совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство.
Заявление РПЛ об избиении арбитра в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Спартака»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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