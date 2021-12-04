В «Спартаке» объяснили, почему Ларссон и Кофрие пропускают матч с «Ахматом»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие нападающего Джордана Ларссона и защииника Максимилиано Кофрие в заявке кмоанда на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Кофрие испытывает дискомфорт после матча с «Уфой», тренерский штаб решил сегодня поберечь его. Ларссон получил небольшое повреждение на тренировке и также пропускает сегодняшнюю игру. Решение об участии обоих футболистов в матче против «Легии» будет принято позднее после дополнительного обследования», — сказал Зеленов «СЭ».
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