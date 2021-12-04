Скомина не понимает, почему Матюнин засчитал гол Комличенко
Бывший арбитр ФИФА Дамир Скомина оценил работу судьи Алексея Матюнина в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2).
«Гол, который забил Комличенко, не должен быть засчитан. Это совершенно точно нарушение в атаке! По правилам нападающий не мог так отталкивать защитника «Зенита». Судьи на ВАР должны были просмотреть этот эпизод, но решение все равно остается за главным арбитром», — сказал Скомина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
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