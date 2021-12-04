Гол Бохинена принес ЦСКА победу в выездном матче против «Крыльев Советов»
ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол на счету полузащитника армейцев Эмиля Бохинена, он отличился на 75-й минуте. Для норвежца этот мяч стал дебютным в РПЛ.
Благодаря победе ЦСКА поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 27 очков в 17 играх. Также армейцы прервали свою серию из 4 матчей подряд без побед. В предыдущих 4 встречах красно-синие потерпели 3 поражения и 1 раз сыграли вничью.
«Крылья Советов» занимают 8-е место с 24 очками в 17 матчах.
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