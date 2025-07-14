Семак заявил, что было бы неплохо проверить тенденцию судейских ошибок против «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча с «Войводиной» (7:1) заявил, что хотел бы понять, является ли тенденцией количество судейских ошибок в РПЛ против питерской команды.

«Думаю, интересно было посмотреть на то количество ошибок против «Зенита» на протяжении последних двух сезонов и посмотреть, есть ли в этом какая-то тенденция или нет», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

После этого журналист спросил у тренера, пошутил ли он по поводу судей, которые «работали против «Зенита». Однако Семак возмутился интерпретацией своих слов об арбитрах.

«Я разве так сказал? Зачем вы перевираете? Я слышал от РФС, что тенденции судейских ошибок против «Торпедо» не обнаружили. А я говорю, хорошо бы проверить тенденцию судейских ошибок против «Зенита», что за последние два года против команды ошибаются достаточно часто. Исключительно про тенденцию судейских ошибок никто не говорит, против кого или за кого судят», — отметил специалист.

Семак также добавил, что происходящее в судейском корпусе является явным недостатком, который требует дополнительной работы.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив победившему в чемпионате «Краснодару» одно очко. В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» 20 июля сыграет против «Ростова».