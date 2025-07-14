Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

14 июля 2025, 01:55

Семак заявил, что было бы неплохо проверить тенденцию судейских ошибок против «Зенита»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча с «Войводиной» (7:1) заявил, что хотел бы понять, является ли тенденцией количество судейских ошибок в РПЛ против питерской команды.

«Думаю, интересно было посмотреть на то количество ошибок против «Зенита» на протяжении последних двух сезонов и посмотреть, есть ли в этом какая-то тенденция или нет», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

После этого журналист спросил у тренера, пошутил ли он по поводу судей, которые «работали против «Зенита». Однако Семак возмутился интерпретацией своих слов об арбитрах.

«Я разве так сказал? Зачем вы перевираете? Я слышал от РФС, что тенденции судейских ошибок против «Торпедо» не обнаружили. А я говорю, хорошо бы проверить тенденцию судейских ошибок против «Зенита», что за последние два года против команды ошибаются достаточно часто. Исключительно про тенденцию судейских ошибок никто не говорит, против кого или за кого судят», — отметил специалист.

Семак также добавил, что происходящее в судейском корпусе является явным недостатком, который требует дополнительной работы.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив победившему в чемпионате «Краснодару» одно очко. В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» 20 июля сыграет против «Ростова».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
Посольство РФ в Израиле запросило данные о задержании востоковеда Кирпиченка
«Зенит» потерял один из вариантов продать Луиса Энрике, а ЦСКА вышел из переговоров по 15-миллионному форварду. Трансферные слухи РПЛ
Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы-2026
Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»
Зеленский назвал возможную причину сокращения поставок ракет ПВО Киеву
«Спартаку» нужен был такой «негодяй». Даку — лихач, уличный футболист и решала
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семак — о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: «Для «Зенита» ничего не изменилось»

В «Спартаке» не исключили возможность ухода лидеров летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости