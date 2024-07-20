В «Ростове» объяснили, почему не отпустили Осипенко в «Краснодар»: «Пожарные продажи никому не нужны»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин объяснил «СЭ», почему клуб не продал защитника Максима Осипенко в «Краснодар».

— Можете ли объяснить ситуацию с Осипенко и «Краснодаром»?

— Ситуация очень простая: если бы клуб своевременно получил достойное предложение, то, возможно, все могло бы и сложиться. Несколько раз им интересовались. В итоге мы ни до чего не дошли, а последний раз с агентом Максима общались за неделю до старта чемпионата. Мы сказали, что не готовы рассматривать предложение, ведь за неделю до старта продавать одного из лидеров нельзя. Также отмечу, что суммы, которые звучали в прессе, не корректны. Если достойное предложение поступит своевременно в начале трансферного окна, когда будет время найти адекватную замену, такой вариант будет рассмотрен. А пожарные продажи никому не нужны. Продажа игрока ведет за собой последствия.

Осипенко в 2020 году перешел в «Ростов». В сезоне-2023/24 на счету 30-летнего защитника 29 матчей во всех турнирах.