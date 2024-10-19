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Сегодня, 11:46

В РФС заявили об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о встрече представителей национальных федераций УЕФА.

«У нас есть договоренность с УЕФА, что мы не можем ничего анонсировать. Но я оцениваю эту встречу очень позитивно, потому что увидел позицию большого количества руководителей федераций, которая позволяет надеяться на дальнейшие позитивные изменения по отношению к проблеме отстранения российских сборных от международных соревнований. Подробнее прокомментировать не могу. Могу лишь сказать, что никакой антироссийской риторики не существует на уровне общения», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Игроки юношеской сборной России. За возвращение России на международные турниры — большинство в УЕФА. Пока речь только о юношах

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Максим Митрофанов
УЕФА
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1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
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19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
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Локомотив

 7
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Краснодар

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Динамо Мх

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Динамо

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