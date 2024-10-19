Вендел избежал травмы и сможет сыграть против «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел избежал тяжелой травмы, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, 27-летний бразилец, несмотря на повреждение в игре с «Акроном», сможет принять участие в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива», который пройдет 27 октября.

В текущем сезоне Вендел провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 11 передач.