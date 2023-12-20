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Сегодня, 15:56

В «Пари НН» рассказали о переговорах по аренде Ермакова

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о переговорах по возможной аренде полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова.

«Пока не можем комментировать. Идет переговорный процесс. Как он пойдет, зависит от трех факторов: нашего интереса, интереса ЦСКА и самого Никиты», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Пари НН» намерен арендовать Ермакова у ЦСКА.

В сезоне-2023/24 Ермаков провел 9 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до конца июня 2025 года.

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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