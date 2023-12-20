В «Пари НН» рассказали о переговорах по аренде Ермакова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о переговорах по возможной аренде полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова.

«Пока не можем комментировать. Идет переговорный процесс. Как он пойдет, зависит от трех факторов: нашего интереса, интереса ЦСКА и самого Никиты», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Пари НН» намерен арендовать Ермакова у ЦСКА.

В сезоне-2023/24 Ермаков провел 9 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до конца июня 2025 года.