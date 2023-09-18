В «Оренбурге» рассказали, при каком условии Вера и Мансилья могут получить российское гражданство

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о ситуации с получением легионерами российского гражданства.

— Была новость о возможном получении гражданства Верой, Мансильей и Флорентином. В отношении кого сейчас оно рассматривается?

— Вера и Мансилья — да. Флорентин пока нет.

— Почему Флорентин отказался?

— Не спрашивал.

— То есть будете пытаться зимой?

— Если они не уйдут, это будет наш вопрос.

— Вы уже сейчас знаете о вероятности их ухода?

— Все может быть, — сказал Андреев «СЭ».

Спортивный директор «Оренбурга» в марте уже заявлял о желании игроков клуба получить российское гражданство.