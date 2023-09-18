Бабич — об отсутствии Джикии на поле: «Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!»
Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о роли защитника Георгия Джикии в команде.
«Джикия стал получать меньше игрового времени? Ничего не думаю. Он один из наших лучших игроков. Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!» — сказал Бабич «СЭ».
В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте.
27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года
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|
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|3
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|
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|
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|4
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|2
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|
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|
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|
8
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|3
|3
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|
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|2
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|
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|
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|2
|2
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|
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|8
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|2
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|8
|
13
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|2
|0
|6
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|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
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|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
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|5
|
16
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|1
|6
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|4
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|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
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|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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