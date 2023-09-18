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Сегодня, 10:14

Бабич — об отсутствии Джикии на поле: «Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о роли защитника Георгия Джикии в команде.

«Джикия стал получать меньше игрового времени? Ничего не думаю. Он один из наших лучших игроков. Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!» — сказал Бабич «СЭ».

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года

Георгий Джикия
Футбол
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
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Александр Солдатенков

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 8 1 1
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