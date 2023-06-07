В «Оренбурге» рассказали о бюджете на будущий сезон

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что бюджет команды не будет увеличен в следующем сезоне.

«Бюджет сформирован, но назвать его не могу. Будет ли он больше, чем в этом сезоне? Нет, в лучшем случае — примерно такой же», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ в прошедшем сезоне.