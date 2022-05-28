Победная раздевалка «Оренбурга» после возвращения команды в РПЛ

«Оренбург» со счетом 2:1 победил «Уфу» во втором стыковом матче и завоевал путевку в Тинькофф РПЛ сезона-2022/23. После этой победы футболисты «Оренбурга» не скрывали своей радости в раздевалке.

Первый стыковой матч в Оренбурге завершился со счетом 2:2. «Оренбург» победил «Уфу» по сумме двух матчей и завоевал путевку в РПЛ на следующий сезон.

Последний раз команда из Оренбурга выступала в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2019/20.