Трансфер Коваленко в «Локомотив» сорвался из-за Ротенберга

Трансфер полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Локомотив» не состоялся из-за нежелания президента сочинского клуба Бориса Ротенберга продавать игрока московскому клубу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Локомотив» был готов заплатить за игрока 200 миллионов рублей отступных.

Ранее появилась информация, что Коваленко может продолжить карьеру в «Зените».

В сезоне-2022/23 19-летний Коваленко провел 30 матчей в составе «Крыльев Советов», забил два мяча и отдал три результативные передачи.