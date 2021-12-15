В «Локомотиве» объяснили травмы игроков работой медицинского департамента

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка объяснил причину большого количества травм в московской команде.

«Ситуация с медицинским департаментом, которую мы здесь обнаружили, не совсем соответствовала требованиям и стандартам подготовки профессиональных футболистов, — сказал Корнетка. — Частично это начинается с питания, правильной оценки уровня готовности и формы игроков. Также очень важно то, как обращаются с игроком после того, как он получает травму, какое лечение он получает. Если взять, например, Жемалетдинова — это один из самых важных игроков для нашей команды. Это игрок, который забивает голы. Его уже очень долгое время нет, и причина в травме, которая в свое время не была обнаружена. Сейчас мы меняем эту картину. Но, опять же, за день ничего изменить нельзя — это целый процесс».

Корнетка отметил, что многих травм в «Локомотиве» можно было бы избежать.

«В прошлом были допущены ошибки. Например, травмы Мурило, Магкеева, которых можно было избежать, если бы медицинский департамент был лучше подготовлен. Здесь очень важна профессиональная оценка состояния игрока, очень многое зависит от квалификации специалистов, которые могут правильно определить, через какое время футболист будет готов к игре», — добавил Корнетка.

По оценке OptaIvan, «Локомотив» использовал наибольшее количество игроков в Тинькофф РПЛ — 30.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.