В Италии утверждают, что Фонсека провел переговоры с «Зенитом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека провел переговоры с несколькими клубами, сообщает 17 мая Il Messaggero. Португалец покинет команду по окончании сезона, его заменит Жозе Моуринью.

По данным источника, у специалиста были контакты с «Зенитом». Также он общался с представителями «Тоттенхэма» и «Бенфики». Фонсека не против остаться в Италии, но такого варианта у него пока нет.

За тур до окончания серии А «Рома» занимает седьмое место. 48-летний Паулу Фонсека ранее тренировал «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Брагу» и «Шахтер». В его активе три победы в чемпионате Украины, трижды он выиграл Кубок Украины. Обладатель Суперкубка Украины, Суперкубка Португалии и Кубка Португалии.

«Зенит» оформил чемпионство в сезоне-2020/21. Под руководством Сергея Семака петербургский клуб стал чемпионом России в третий раз подряд.