Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба заявил, что игроки «Спартака» падают от любого дуновения ветра, кричат и визжат

18:24
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ».
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ».
Теги:

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вспомнил матч со «Спартаком», который состоялся 16 декабря 2020 года. «Зенит» победил со счетом 3:1. Футболист обвинил соперников в симуляции.

«Что особенно бесило в этом матче — какие же они симулянты! Ну, реально, — сказал Дзюба в программе «Грустная передача о футболе» на Youtube. — Это правда. Когда они от любого дуновения ветра падают, визжат, кричат. Мы просто от этого устали. Соболев — это отдельный вид искусства, как он падает.

Когда говорят, что я падаю, это прямо оскорбление. Реально пощечина. Жиго меня покорил, когда взял мой локоть и ударил себя. Я реально стою и думаю: «стоп, ВАР же есть». Если бы не было ВАР, он бы мог себя до крови, а мне дали бы игр пять (дисквалификации — Прим. «СЭ»). Судья в этот момент прямо на нас смотрел. Мне повезло».

Дзюба стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ, забив 20 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=EDwTlQmi6Mo

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9611
Все опросы
Что ждет «Спартак» в Лиге чемпионов-2021/22?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Что такое биологический возраст и как он влияет на организм? Отвечает эксперт
Коменданта зарезали в общежитии в Москве
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Как улучшить качество секса — советы ученых

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
93
Офсайд