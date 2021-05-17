Дзюба заявил, что игроки «Спартака» падают от любого дуновения ветра, кричат и визжат

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вспомнил матч со «Спартаком», который состоялся 16 декабря 2020 года. «Зенит» победил со счетом 3:1. Футболист обвинил соперников в симуляции.

«Что особенно бесило в этом матче — какие же они симулянты! Ну, реально, — сказал Дзюба в программе «Грустная передача о футболе» на Youtube. — Это правда. Когда они от любого дуновения ветра падают, визжат, кричат. Мы просто от этого устали. Соболев — это отдельный вид искусства, как он падает.

Когда говорят, что я падаю, это прямо оскорбление. Реально пощечина. Жиго меня покорил, когда взял мой локоть и ударил себя. Я реально стою и думаю: «стоп, ВАР же есть». Если бы не было ВАР, он бы мог себя до крови, а мне дали бы игр пять (дисквалификации — Прим. «СЭ»). Судья в этот момент прямо на нас смотрел. Мне повезло».

Дзюба стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ, забив 20 мячей.