В «Химках» прокомментировали переходы Юсупова и Заболотного

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов заявил, что новички Артур Юсупов и Антон Заболотный помогут команде в достижении целей.

«Они топ-игроки, проведшие много лет на высоком уровне. И оба способны помочь нам в достижении целей», — цитирует Мамедова Legalbet.

«Химки» объявили о подписании контрактов с обоими футболистами 19 июня.

В минувшем сезоне подмосковная команда стала победителем первой лиги и вышла в РПЛ.