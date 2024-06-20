Источник: «Урал» заинтересован в форварде «Факела» Маркове

«Урал» интересуется нападающим «Факела» Евгением Марковым, сообщает Metaratings.

По информации источника, возможный трансфер 29-летнего форварда зависит от будущего нападающего «Урала» Алексея Каштанова, который может покинуть команду.

Марков выступает за «Факел» с января прошлого года. В минувшем сезоне он провел за воронежцев 32 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.