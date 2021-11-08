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В «Химках» прокомментировали информацию о задолженностях в клубе

18:57
Футболист «Химок». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболист «Химок». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» информацию СМИ о задолженностях перед футболистами клуба.

«Про нас все время так говорят. У нас небогатый клуб. Может быть, у нас бывает несколько дней задержек, но это бухгалтерский процесс. Ничего глобального. Ряд клубов тоже говорят что есть задержки, но мы в нормальном финансовом состоянии», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 14 туров с 12 очками.

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Данил Алешин все материалы автора

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