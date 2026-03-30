Слуцкий: «Талалаев в игровом процессе теряет любые человеческие обличия»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал конфликт между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в концовке матча «Балтики» с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

В концовке Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА ввести мяч в игру. После этого между командами завязалась потасовка, которая завершилась удалениями Талалаева и Челестини.

«Андрей Викторович в игровом процессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он Том Круз, создает шоу — это неправда.

У него оказался этот мяч. У него какое решение возникло — он его выбил. А потом он подводит под это какую-то теоретическую базу, а ее не было.

Андрей Викторович абсолютно не прав. Оправдание, что он хотел помочь своей команде — это все равно, что ты хотел помочь своей жене и поэтому убил пять человек», — сказал Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат».

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