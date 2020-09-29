В «Динамо» прокомментировали отставку Новикова

Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал отставку главного тренера Кирилла Новикова.

«Отставка Кирилла Новикова — понятный шаг и логичный. Причем даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды», — сказал Белкин в интервью Sport24.

«Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы ее развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились.

Кирилл принял решение и, думаю, оно правильное, хоть и трудное. Мы, со своей стороны, рассчитывали все же на долгосрочное сотрудничество. К ближайшему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Александр Кульчий. Вопрос с назначением нового главного тренера требует времени, но определимся с кандидатурой как можно быстрее", — заявил Белкин.

39-летний тренер возглавил «Динамо» в ноябре прошлого года. Под его руководством динамовцы заняли шестое место в сезоне-2019/20 и пробились в Лигу Европы, где уступили во 2-м квалификационном раунде тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

«Динамо» при Новикове сыграло 27 матчей в Тинькофф РПЛ. 13 игр завершилось победой при шести ничьих и восьми поражениях.