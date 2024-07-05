В «Динамо» объяснили, от чего зависит проведение прощального матча Шунина
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации прощального матча для голкипера Антона Шунина.
«Мы готовы сделать прощальный матч с Антоном. Но все зависит от него и от его дальнейших планов. Если Антон решит завершить карьеру, мы обязательно это сделаем. Если он продолжит карьеру, будет странно, если прощальный матч будет в этом промежутке между тем, как он закончит в нашем клубе и начнет в каком-то в другом», — сказал Гафин «СЭ».
1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с истечением срока действия контракта. Вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.
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