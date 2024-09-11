В «Динамо» Махачкала опровергли интерес к Маслову
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Павла Маслова в махачкалинский клуб. Ранее о возможном трансфере сообщал журналист Иван Карпов.
«Мы им не занимались и даже не рассматривали его позицию», — сказал Газизов «СЭ».
Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года. В этом сезоне защитник провел 3 игры во всех турнирах за московский клуб.
Александр Абустин
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|
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|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
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|7
|4
|2
|1
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|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
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|
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|7
|3
|1
|3
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|10
|
9
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|7
|2
|2
|3
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|
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|
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
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|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
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|1
|5
|3-14
|4
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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|1
|1
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