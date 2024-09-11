В «Динамо» Махачкала опровергли интерес к Маслову

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Павла Маслова в махачкалинский клуб. Ранее о возможном трансфере сообщал журналист Иван Карпов.

«Мы им не занимались и даже не рассматривали его позицию», — сказал Газизов «СЭ».

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года. В этом сезоне защитник провел 3 игры во всех турнирах за московский клуб.

Александр Абустин