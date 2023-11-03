Аршавин рассказал, как побывал на экскурсии на стадионе «Спартака»

Легенда сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как побывал на экскурсии на стадионе «Спартака».

«До этого был в гостевой, но она обычной формы, а эта — овальная. Чем-то напоминает раздевалку на стадионе «Манчестер Сити», — сказал Аршавин «РБ Спорт».