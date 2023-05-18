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Сегодня, 20:41

В ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб не получал уведомления от Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что английский «Вест Хэм» подал апелляцию по делу хорватского полузащитника Николы Влашича.

«Вест Хэм» запросил и получил полный текст решения. Далее, как мы помним, они могут обжаловать его в CAS. Соответствующего уведомления из CAS нам пока не поступало, но исходя из сроков и логики их действий высока вероятность, что в настоящий момент их обращение просто находится в обработке", — приводит слова Брейдо ТАСС.

3 апреля палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат «Вест Хэму», в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский «Торино». В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 34 встречах во всех турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/17781741
Никола Влашич
Футбол
РПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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