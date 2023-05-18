В ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб не получал уведомления от Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что английский «Вест Хэм» подал апелляцию по делу хорватского полузащитника Николы Влашича.

«Вест Хэм» запросил и получил полный текст решения. Далее, как мы помним, они могут обжаловать его в CAS. Соответствующего уведомления из CAS нам пока не поступало, но исходя из сроков и логики их действий высока вероятность, что в настоящий момент их обращение просто находится в обработке", — приводит слова Брейдо ТАСС.

3 апреля палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат «Вест Хэму», в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский «Торино». В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 34 встречах во всех турнирах.