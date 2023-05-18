Селюк не верит, что «Спартак» летом может совершить громкий трансфер

Известный российский агент Дмитрий Селюк не верит, что «Спартак» летом может совершить громкий трансфер на 20 миллионов евро, как писал журналист Иван Карпов.

«Громкий — потому что, хотят эти все Камоцци, глядя на Цорна захотели в «Спартаке» хлопнуть денег. Вчера писали, что Шамар куда-то перейдет. Да кому он нужен? Его купили за 8 миллионов, поверьте мне, его за 1,5 миллиона никуда не всунешь. Дело в чем? Купить его за 8 миллионов, чтоб отдать потом на Ближний Восток? Они может быть это сделают... Камоцци же кричал, что Шамар Николсон — это суперзвезда. Хотя, когда в Бельгии разговариваешь и напоминаешь, что Шамара же продали за 8 миллионов, то отвечают: «Да какой продали? Он вообще никому не нужен был даже за 1,5 миллиона». А «Спартак» за 8 его купил. Вот и все. Это очередная разводка «Спартака», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Ранее Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать статусного футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.