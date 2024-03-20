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В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Удинезе» закрыл долг перед ЦСКА за трансфер словенского защитника Яки Бийола.

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Долг «Удинезе» за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Брейдо, благодаря этому ЦСКА смог закрыть обязательства перед «Портимоненсе» за трансфер Виллиана Роши и перед «Интернасьоналом» — за переход Мойзеса.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. Он провел за армейцев 96 матчей, забил 7 мячей и сделал 8 голевых передач.

В текущем сезоне на счету Бийола 16 игр за «Удинезе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1451
Яка Бийол
Футбол
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
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