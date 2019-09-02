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В чем проблема с трансфером Комличенко?

12:04
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«СЭ» — о нюансах с трансфером чешского форварда «Млада Болеслава» Николая Комличенко в ЦСКА.

Ранее стороны договорились о переходе — сумма трансфера должна была составить 2 миллиона 650 тысяч евро, однако затем условия сделки поменялись — армейцы готовы взять игрока в аренду с правом выкупа, «Млада» настаивает на полноценном трансфере 24-летнего нападающего (Сергей Егоров).

24-летний россиянин в текущем сезоне провел семь матчей за «Младу Болеслав» и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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