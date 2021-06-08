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В Аргентине сообщают, что «Ривер Плейт» не сможет согласовать трансфер Дриусси

20:10
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
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«Ривер Плейт» не сможет договориться с «Зенитом» по трансферу нападающего Себастьяна Дриусси, сообщает TyC Sports.

«Зенит», учитывая, что у игрока остался год контракта, рассматривает вариант только с его продажей. «Ривер Плейт» же готов взять 25-летнего вингера в аренду.

25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» интересуется Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы