В Аргентине сообщают, что «Ривер Плейт» не сможет согласовать трансфер Дриусси
20:10
«Ривер Плейт» не сможет договориться с «Зенитом» по трансферу нападающего Себастьяна Дриусси, сообщает TyC Sports.
«Зенит», учитывая, что у игрока остался год контракта, рассматривает вариант только с его продажей. «Ривер Плейт» же готов взять 25-летнего вингера в аренду.
25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» интересуется Дриусси.
В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю