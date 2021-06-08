Литвинов продлил контракт со «Спартаком»

Как стало известно, «СЭ» защитник «Спартака» и молодежной сборной Руслан Литвинов продлил контракт с клубом на два года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

19-летний футболист в прошлом сезоне провел семь матчей за «Спартак». Также в его активе 24 матча, два гола и две результативные передачи за «Спартак-2».

(Максим Алланазаров)