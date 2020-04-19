«В «Анжи» стали приходить психически неадекватные люди». Экс-гендиректор рассказал, почему покинул клуб из Махачкалы

Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков объяснил, почему принял решение покинуть клуб из Махачкалы.

— Почему вы ушли из «Анжи» за полгода до обрушения проекта?

— Как-то там все стало закручиваться не в ту сторону. Все больше получал сигналов, что наше детище пытаются трансформировать не в том направлении. В клубе начали появляться очень странные личности, порой даже просто психически неадекватные. Умножьте на усталость от бешеного ритма и жизнь вне семьи. Все это повлияло на финальное решение, которое совпало с переходом власти в руки других людей. Что в итоге стало с клубом, даже комментировать не буду. Кроме злости и грусти, эмоций нет. (Константин Алексеев)

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