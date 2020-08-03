В Англии судьи будут удалять игроков за кашель. А в России?

Английская футбольная ассоциация разработала новые инструкции для арбитров при работе в условиях пандемии COVID-19. В частности, судьям дано указание в тех случаях, когда игрок, запасной или замененный футболист умышленно кашляет в сторону рефери или соперника, находясь от них на близком расстоянии, применять самые серьезные меры — удалять этого игрока с поля.

Фактически умышленный кашель приравнен к укусу или плевку в кого-либо. Наказания за такие действия предусмотрены положениями правила 12 «Нарушения правил и недисциплинированное поведение».

При этом арбитров не обяжут следить за соблюдением футболистами социальной дистанции при праздновании голов. Игрока не накажут, когда он плюнет на газон. Но если его попросят так больше не делать, а он продолжит себя вести подобным образом, судья применит дисциплинарные санкции.

Сегодня в Москве начался сбор арбитров российской премьер-лиги. На нем такие вопросы, связанные с умышленным кашлем и удалением, пока не поднимались. Не обсуждалось это и на уже завершившихся сборах судей ПФЛ и ФНЛ, а также женщин-арбитров. (Александр Бобров)