Главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил, что доволен адаптацией игроков «Спартака» к новым требованиям.

«Очень доволен адаптацией всех игроков», — написал португалец в Instagram.

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в таблице Тинькофф РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

В первом туре чемпионата России «Спартак» 24 июля на выезде сыграет с казанским «Рубином».