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Руй Витория отметил, что доволен адаптацией игроков «Спартака» к новым требованиям

17:48
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил, что доволен адаптацией игроков «Спартака» к новым требованиям.

«Очень доволен адаптацией всех игроков», — написал португалец в Instagram.

Публикация от Rui Vit?ria (@rui.vitoriaoficial)

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в таблице Тинькофф РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

В первом туре чемпионата России «Спартак» 24 июля на выезде сыграет с казанским «Рубином».

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Иван Шитик все материалы автора

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