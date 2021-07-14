Руй Витория отметил, что доволен адаптацией игроков «Спартака» к новым требованиям
17:48
Главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил, что доволен адаптацией игроков «Спартака» к новым требованиям.
«Очень доволен адаптацией всех игроков», — написал португалец в Instagram.
«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в таблице Тинькофф РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
В первом туре чемпионата России «Спартак» 24 июля на выезде сыграет с казанским «Рубином».
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