«Урал» — «Зенит»: Шатов забил в свои ворота
12:46
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов отметился автоголом в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом». Это случилось после подачи с углового Отманом Эль-Кабиром с левого фланга на 57-й минуте.
? После розыгрыша углового Олег Шатов срезает мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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