Полузащитник «Зенита» Олег Шатов отметился автоголом в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом». Это случилось после подачи с углового Отманом Эль-Кабиром с левого фланга на 57-й минуте.

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