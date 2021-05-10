«Урал» с минимальным счетом победил «Ростов»
«Урал» одержал победу над «Ростовом» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Екатеринбурга выиграла с минимальным счетом — 1:0.
Автором победного мяча стал полузащитник Рамазан Гаджимурадов.
«Урал» одержал первую победу за последние пять матчей. У команды стало 34 очка, но она уже никуда не уйдет с 12-го места в турнирной таблице. «Ростов» остался на 9-й строчке (43 очка).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
29-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)
Гол: Гаджимурадов, 37.
«Урал»: Годзюр, Страндберг, Герасимов, Адамов, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Йовичич, Калинин, Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Аугустыняк, Погребняк.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Алеесами, Хаджикадунич (Терентьев, 74), Махатадзе (Мамаев, 46), Глебов (Обухов, 90), Хасимото, Альмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.
Предупреждения: Хаджикадунич, 40. Погребняк, 69. Алеесами, 83. Хасимото, 90.
Судьи: Шадыханов. Березнов, Чельцов (все — Москва).
ВАР: Москалев (Воронеж). Данченко (Уфа).
10 мая. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю