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«Урал» с минимальным счетом победил «Ростов»

18:27
10 мая. «Урал» — «Ростов» — 1:0. Фото ФК «Урал».
10 мая. «Урал» — «Ростов» — 1:0. Фото ФК «Урал».
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«Урал» одержал победу над «Ростовом» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Екатеринбурга выиграла с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

«Урал» одержал первую победу за последние пять матчей. У команды стало 34 очка, но она уже никуда не уйдет с 12-го места в турнирной таблице. «Ростов» остался на 9-й строчке (43 очка).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)

Гол: Гаджимурадов, 37.

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Герасимов, Адамов, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Йовичич, Калинин, Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Аугустыняк, Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Алеесами, Хаджикадунич (Терентьев, 74), Махатадзе (Мамаев, 46), Глебов (Обухов, 90), Хасимото, Альмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.

Предупреждения: Хаджикадунич, 40. Погребняк, 69. Алеесами, 83. Хасимото, 90.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Чельцов (все — Москва).

ВАР: Москалев (Воронеж). Данченко (Уфа).

10 мая. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — Ростов

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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