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Никита Симонян: «Руй Витория в «Спартаке»? Это очень тонкий вопрос, руководству виднее»

18:22
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Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско и его возможном сменщике.

«Руй Витория в «Спартаке»? Это очень тонкий вопрос, руководству виднее, — сказал Симонян. — Мы работали в другое время. Я был с Николаем Петровичем Старостиным, благодарен ему, у нас было полное взаимопонимание.

Не хочется говорить ничего отрицательного про Тедеско. Он заканчивает. Дай бог, чтобы получилось попасть на второе место. О негативе говорить не хочу, хотя у меня остался некоторый. Хорошо, если он сможет занять призовое место. Но это лишь внутренний чемпионат, а в Европе наши клубы провалились. Вот уровень нашего чемпионата».

(Артем Калинин)

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