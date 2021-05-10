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Никита Симонян: «Можно выиграть РПЛ, но о каком престиже может идти речь после последнего места в еврокубках?»

18:27
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Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что легионеры в чемпионат России попадают по остаточному принципу.

«Вы прекрасно знаете, что Испания, Италия, Англия, Германия и Франция собрали всех лучших, — сказал Симонян. — А к нам легионеры попадают по остаточному принципу. Этим все сказано. Можно выиграть РПЛ, но если ты занимаешь последнее место в еврокубках, о каком престиже может идти речь?»

(Артем Калинин)

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