«Урал» продлил контракт с Кулаковым
Защитник «Урала» Денис Кулаков продлил контракт с «Уралом», сообщает клубная пресс-служба.
34-летний украинец останется игроком уральского клуба до лета 2022-го года. Нынешнее соглашение истекало в конце сезона-2020/21.
Кулаков пришел в команду летом 2015-го года из харьковского «Металлиста». За это время защитник стал капитаном команды и успел провести 161 матч в чемпионате России. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кулаков отыграл во всех 19 встречах без замен, в его активе две голевые передачи.
#ФКУрал продлил контракт с Денисом Кулаковым.— ФК Урал (@FCURAL) January 26, 2021
Сегодня договор с защитником, который истекал в конце сезона, был продлен до лета 2022 года.
Денис остается в Екатеринбурге еще как минимум на полтора года! ??
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Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-prodlil-kontrakt-s-denisom-kulakovym21
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