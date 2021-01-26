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«Урал» продлил контракт с Кулаковым

13:50
Денис Кулаков. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Денис Кулаков. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Защитник «Урала» Денис Кулаков продлил контракт с «Уралом», сообщает клубная пресс-служба.

34-летний украинец останется игроком уральского клуба до лета 2022-го года. Нынешнее соглашение истекало в конце сезона-2020/21.

Кулаков пришел в команду летом 2015-го года из харьковского «Металлиста». За это время защитник стал капитаном команды и успел провести 161 матч в чемпионате России. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кулаков отыграл во всех 19 встречах без замен, в его активе две голевые передачи.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-prodlil-kontrakt-s-denisom-kulakovym21

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