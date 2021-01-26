«Урал» продлил контракт с Кулаковым

Защитник «Урала» Денис Кулаков продлил контракт с «Уралом», сообщает клубная пресс-служба.

34-летний украинец останется игроком уральского клуба до лета 2022-го года. Нынешнее соглашение истекало в конце сезона-2020/21.

Кулаков пришел в команду летом 2015-го года из харьковского «Металлиста». За это время защитник стал капитаном команды и успел провести 161 матч в чемпионате России. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кулаков отыграл во всех 19 встречах без замен, в его активе две голевые передачи.